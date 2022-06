Cette course à pied organisée par le GAG fait partie du Challenge Delhalle. Deux autres distances seront également au menu (12 et 6 km) ce 5 juin en matinée.

Voilà près de 3 ans que le Jogging de Gembloux prépare la Djiblotinne, une course nature de 20,6 km. Et ce dimanche, ce sera la bonne.

La première édition de la Djiblotinne pourra avoir lieu, après une annulation en 2020 et une édition mi virtuelle mi présentielle en 2021.

Au menu, des chemins champêtres, des single tracks forestiers et quelques passages, les plus brefs possibles, sur des portions de bitume. Soit un parcours dans le strict respect l'ADN du Delhalle et qui valorise au mieux Gembloux et sa région.

20, 12 et 6 km au menu

Deux autres parcours (Jogging de Gembloux sur 12 km et la Mini-Djiblottine sur 6 km) seront également au menu, tout comme une course enfants (1000 mètres). Toutes les distances adultes s'élanceront à 10h30.

La Djiblotinne avait rejoint le Challenge Delhalle pour la saison 2021. Cette fois, avec toutes les restrictions levées et trois courses au menu, les organisateurs du GAG (Groupe athlétique de Gembloux) peuvent enfin voir les choses en grand, deux semaines après la Chatelettaine et deux semaines avant le populaire rendez-vous des Forges de la Forêt d'Anlier, deux autres manches du Delhalle.

Un ravitaillement spécial aux couleurs et aux saveurs de la fraise est annoncé. Chaque coureur pourra y déguster des fraises de Bossière. Ambiance garantie également avec la présence d'un orchestre binchois.