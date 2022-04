Le principal invité attendu, le soleil était bien de la partie et a amené pas loin de 1500 personnes dans les installations du Bienvenu sur toute la journée. Dont 380 spectateurs pour la première finale des U 14 entre Malonne et Beauraing. Pour la plus grande joie du club wépionnais.

Membre du comité, Caroline Agdie reconnaissait que c’était une grosse organisation à mettre en place pour lesFraisierset leur cellule événementielle. "Cela fait plus d’un mois que le comité était focalisé sur cette date" note-t-elle "Une quarantaine de bénévoles ont assuré un énorme boulot tout au long de la journée. "Tout le monde a été mis à contribution", se réjouit Caroline Agdie. Et le résultat obtenu en valait la peine. "J’espère que cela mettra notre club et ses jeunes en vitrine" conclut notre interlocutrice. Le Comité provincial, présent quasi au complet durant ce marathon footballistique était également très satisfait. Son président Michel Cabaraux félicitait chaleureusement la mise en place du cercle namurois. "Le club du président Willy Henry a accompli une organisation extraordinaire" entamait le responsable du CP en remerciant également au passage deux membres de son comité, Carine Lheureux et Alain Gondry. "C’est une réussite totale avec un succès de foule indéniable". (...)