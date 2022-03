Et de deux d’affilée pour les Mariembourgeois. Grâce à cette victoire à Waremme et à leur premier succès à domicile contre Verlaine la semaine dernière, les Bleus signent leur premier six sur six de la saison. Mieux vaut tard que jamais, dit le dicton. Mais, dimanche, il fallait surtout ne pas perdre. Car les résultats de la veille avaient ajouté un peu de pression sur les épaules fagnardes… Alors que la RAAL a surpris tout le monde en étant défaite à Verlaine (1-0), Givry avait tenu Meux en échec (1-1).