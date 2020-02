À côté des exploits sportifs avec notamment les victoires de Bastien Marinx et Soetkin Demey sur la distance reine (15,7km) et de Jérôme Lechien et Emilia Guozdenovic sur la petite distance (5km) de cette première épreuve du Challenge Delhalle 2020, il y a aussi les belles histoires.

Dans ces histoires, il y a celle de Guido Colpaert (82 ans) et Keevin Malcourant (39 ans). Les deux hommes ne se connaissaient pas avant l’épreuve, mais ont finalement partagé les 5km.

"En fait, Guido était sur la ligne de départ et m’a demandé de lui prendre la main pour les premiers mètres vu le monde", explique Keevin Malcourant. "Je me suis dit qu’en effet c’était dangereux pour lui..."