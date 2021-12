Remis une première fois fin novembre, reprogrammé à ce mercredi 22 décembre, en même temps que Mormont – Raeren, le match Habay-la-Neuve – Onhaye a été une nouvelle fois reporté en raison de cas de Covid au sein de l’équipe namuroise. Du moins, c’est ce qui paraissait acquis dès hier. Mais l’ACFF a toutefois indiqué aux deux clubs qu’il lui fallait davantage de précisions sur l’état de santé des joueurs atteints du virus avant de prendre une décision officielle. En plus clair, il faudra probablement attendre ce mardi, peut-être même en soirée, pour avoir la certitude que des joueurs en question doivent poursuivre leur quarantaine et donc remettre le match. "Si ce n’est pas officiel, c’est néanmoins sûr à 99%", indique le CQ d’Onhaye.

Cela risque néanmoins de contraindre Samuel Petit à reprogrammer une séance d’entraînement ce mardi, sauf si la décision tombe avant. Et si la remise se confirme, on ignore encore à quelle date le match sera finalement joué. Onhaye compte en effet trois matches remis à ce jour et l’ACFF, qui tient à ce que ces matches se jouent avant le terme de la 2e tranche, soit avant le 23 janvier, n’a rien trouvé de mieux que de programmer Richelle – Onhaye au 29 décembre et Onhaye – Herstal le 2 janvier! On imagine d’ici la réaction des clubs en question quand ils l’ont appris. Si ces deux dates sont bien confirmées (mais les clubs ont quand même l’intention de s’y opposer, surtout pour le 29 décembre), Habay – Onhaye devrait se disputer un mercredi de janvier (5, 12 ou 19).