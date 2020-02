À peine le temps de se remettre de la qualification des Belgian Cats pour les prochains JO qu’il faut se reconcentrer sur la compétition domestique. Une certitude, Hanne Mestdagh en a encore plein les yeux, surtout au vu de tout le chemin accompli. “Je me rappelle que lorsque j’ai commencé en équipe nationale, on galérait pour trouver douze joueuses”, explique-t-elle. “On prenait simplement celles qui voulaient bien venir et on disputait nos rencontres devant cinquante personnes. Si quelqu’un m’avait dit qu’on irait un jour aux JO, je l’aurais traité de fou. Ce n’était même pas un rêve, c’était un objectif impossible.”