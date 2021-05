A l’initiative de Namur, dix clubs de DH et D1 (Langeveld, le Polo, le Pingouin, L’Orée, l’Old Club, La Rasante, Uccle, le Welllington, le White Star et forcément Namur) ont proposé qu’il n’y ait aucun descendant de DH et que la série compte donc toujours 14 équipes la saison prochaine. Cette alternative à la formule de la Fédération (deux descendants) a été présentée et soumise au votre lors de l’AG extraordinaire de ce mardi 11 mai. Au final, 58,67% des votants (85% des Flamands et 37% des Francophones) ont opté pour la formule de la Fédération et 41,33% (15% des Flamands et 63% des Francophones) pour celle présentée par les Namurois. Or, il faut une majorité des deux tiers et 50% dans chaque aile linguistique pour qu’une proposition passe. Il faudra de nouveau voter le 19 juin.