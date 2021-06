L’assemblée générale de l’ARBH a eu lieu ce samedi et a permis à Namur Hockey d'y voir plus clair quant à son avenir sportif pour la prochaine saison. Celui-ci rimera désormais avec Nationale 1 et non plus avec la Division d'Honneur

La Division d'Honneur masculine restera en effet finalement à 12 équipes alors que les autres divisions nationales accueilleront 14 formations lors des deux prochaines saisons, selon une proposition mise sur la table par les présidents de la Fédération et des deux Ligues et qui a emporté une très large majorité.

Les dix clubs, dont Namur, qui avaient milité pour conserver une élite à 14 équipes ont accepté ce compromis. Namur, par conséquent, redescend d'un échelon mais a salué la volonté des dirigeants d'être davantage à l'écoute de tous les clubs