Ce week-end, les athlètes des clubs de l’OCAN, du SMAC et de l’ARCH étaient dispatchés sur 3 épreuves de grande envergure. Les uns se retrouvaient sur le plateau de Herve à l’occasion des championnats de Belgique U20 et U23 (juniors et espoirs). Les autres, plus expérimentés, étaient du côté de Ninove pour ces mêmes championnats nationaux, mais masters cette fois. Enfin, une délégation d’Archers disputait les intercercles de D1 au Stade de Bielmont à Verviers.

Deux titres cinaciens

Aux championnats de Belgique juniors et espoirs, parmi les meilleurs résultats, on retiendra évidemment les deux médailles d’or de l’ARCH en demi-fond. (...)