Selon Antoine Boreux (Meux), tout le monde subit la situation liée au Covid-19.

À l’image de nombreux autres clubs, le début de saison de Meux a été chamboulé par des matchs reportés.

Résultat, après deux matchs de coupe de Belgique face à De Kempen et à Warnant et un match de championnat face à Givry, les Verts sont restés à “l’arrêt” durant 17 jours. Leur second match de championnat face à Rebecq, qui devait avoir lieu le 3 octobre, ayant été postposé à ce mercredi suite à un cas de Covid chez les Brabançons. “Comme on n’avait aucun cas de Covid dans le noyau de notre D2 ACFF, on a pu continuer à s’entraîner normalement. On s’entraînait également le dimanche à la place de faire des matchs. On a fait aussi un peu de physique pour garder la forme”, explique le capitaine Antoine Boreux. (...)