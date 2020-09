Si la saison des pros a été en grande partie sauvée, dans un calendrier condensé, celle des espoirs et des autres catégories de jeunes, elles, souffrent. Il ne reste quasiment plus rien ! En Wallonie, en Belgique, mais aussi sur la scène internationale, puisque même le Championnat du Monde des espoirs et juniors a été annulé... Dans ce contexte morose, heureusement, quelques bonnes nouvelles arrivent.

Comme la réapparition de la course de côtes pour espoirs de Vresse-sur-Semois. Cette nouvelle course avait dû être annulée en août, sur décision des autorités communales.



"Mais nous avons su trouver une nouvelle date, le vendredi 18 août", commente Gino Verhasselt, l’organisateur. "Ce sera sur un parcours de 125 kilomètres, pas trop dur mais sur lequel il sera possible de faire la différence. Il y aura quatre tours de circuit, la même boucle que le parcours des dames élites."

Soit que la première édition du Trophée des Grimpeuses, qui, le samedi 19 septembre, va attirer un joli plateau international. Avec des équipes de premier plan comme celles du World Tour Trek-Segafredo ou Canyon-SRAM, mais aussi la structure des meilleures cyclocrosswomen, qui devrait emmener dans son effectif la championne du monde Ceylin Alvarado.