Battu à Marloie, dans un derby très chaud et qui valait le déplacement, Rochefort manque une énorme occasion au classement vu le partage de Sprimont et les revers de Dison et Onhaye. "Je le savais", soupirait Gwenaël Jaa à l’issue de la partie. "Nous pouvions faire la bonne opération et nous nous loupons. C’est frustrant."

Et pourtant, la journée avait bien débuté pour Rochefort qui menait 0-1 et qui jouait avec le vent. Mais les Rochefortois, beaucoup trop brouillons et moins présents dans les duels, ont laissé Marloie revenir dans la partie. Avec des garçons comme Mohimont, Dehon, Pratz ou encore Micha, cela ne pardonne pas. "On n’a pas vu le vrai Rochefort en première période, estime le gardien de Rochefort. Nous avons manqué de hargne. Et quand tu ne gagnes pas les duels, surtout dans des conditions pareilles, cela devient compliqué."