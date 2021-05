Le Basket Namur Capitale s’active pour préparer la prochaine campagne. Courtney Range et Inès Viana ont rempilé. Une bonne surprise alors qu’il est assez rare qu’une joueuse étrangère reste plus d’une saison au club. Le successeur de Philip Mestdagh doit encore être désigné mais les contours s’affinent aux étages inférieurs.

Grosse surprise, l’équipe C, qui évolue en R2, sera entraînée par Jacques Grégoire. Il faut avouer qu’on avait un peu perdu la trace du coach namurois depuis son limogeage de Gembloux en février 2017. "Je voulais prendre une bonne année de repos et j’en ai profité pour assister tranquillement à plusieurs rencontres, notamment celles de Belgrade en D3", confie-t-il. "J’avais l’envie de me tourner vers des équipes de jeunes mais aucune piste ne s’est concrétisée. J’aurais pu reprendre Temploux en 2019 mais le challenge (en P1) ne m’intéressait pas plus que cela."

L’ancien entraîneur de Loyers, l’UR Namur et Ciney est-il déçu d’avoir été quelque peu oublié par le milieu ? "Non, dans les séries masculines régionales, j’avais l’impression d’avoir fait le tour."

Et il va désormais découvrir un tout nouvel environnement. "Ce sera tout simplement ma première incursion dans le basket féminin. C’est le directeur technique Aurélien Garraux que j’ai eu sous mes ordres à Loyers qui m’a contacté. Former des jeunes qui veulent profiter de chaque entraînement pour progresser, c’est ce qui me motive. Le groupe sera en quelque sorte une sélection de U17 et U19 qui auront quatre séances hebdomadaires, voire plus pour celles qui sont au Centre AWBB. Avec leurs coaches Karim Labidi et Benoît Aerts, je serai en territoire connu."

En lien avec l’équipe B

Une étroite collaboration se fera aussi forcément avec l’équipe B qui joue en R1. Le coach hennuyer Jérémie Palix vivra sa première expérience namuroise mais connaît Jacques Grégoire pour l’avoir eu comme coach en 2006-2007 à Loyers. "A Péronnes où je suis resté une dizaine d’années, ma R2 était quasi exclusivement composée de Cadettes, j’ai déjà l’habitude de bosser avec des jeunes", explique-t-il. "Après un an et demi de disette, il faudra voir comment elles vont réagir. Elles sont encore en pleine progression tactique et technique. Cet arrêt peut être plus problématique que pour des joueuses expérimentées."