Il était le favori de ce Championnat de Wallonie des juniors et il a largement tenu son rang, puisqu’Antoine Jamin a décroché le titre de champion de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles, ce dimanche, à Oleye. Au bout d’une belle lutte avec le Flandrien Rooney Rutten, qui a obtenu la victoire sur cette dernière manche du Challenge Henri Bensberg, Antoine Jamin s’est classé deuxième de l’épreuve et premier coureur de la FCWB. Il a devancé un autre Namurois, Mattéo Melotte, huitième à l’arrivée, et le Brabançon Mao Vanommeslaeghe. "J’étais bien avec le premier, mais j’ai commis quelques erreurs, avec notamment une chute, sur ce parcours très boueux", raconte le jeune coureur de la formation des Superbikers, qui passera au premier janvier dans les rangs du Team BH-Wallonie MTB Team. "Mais je reste satisfait de ma course."

Toujours en lutte pour obtenir une sélection dans l’équipe nationale belge pour le cyclocross de Namur dans la catégorie des 17 et 18 ans, Antoine Jamin devrait avoir réponse en début de semaine.