Belgrade s’apprête à disputer sa huitième saison consécutive à l’échelon national, la septième en TDM2 (D3). Cela aurait dû être sans Jean-Baptiste Thiry qui avait décidé de stopper sa carrière. Le solide pivot rempile finalement pour un an de plus. Le club ne s’en plaindra pas. Il ne lui avait pas trouvé de remplaçant et l’équipe s’était presque résignée à devoir changer de style de jeu.

"Dès le début de la défunte campagne, les choses étaient pourtant très claires pour moi", confie celui que tout le monde dans le milieu surnomme "Coco". "J’allais être papa pour la deuxième fois début 2020, tout en commençant un travail à mi-temps à Mont-Godinne comme kiné orthopédique et en ayant une patientèle comme indépendant complémentaire en ostéopathie. Un emploi du temps difficilement compatible avec les exigences du basket en nationale."

Mais le Covid-19 est passé par là et est venu brouiller la grille de lecture. "Lorsqu’au mois de mars, on m’a annoncé qu’on ne terminerait pas le championnat, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter mes coéquipiers sans les revoir. J’étais dégoûté. Mon épouse a eu pitié de moi et m’a dit de jouer les prolongations." (sourire)

Voilà qui permettra peut-être de terminer sur une meilleure note collective. En 2019-2020, les Belgradois ont soufflé le chaud et le froid (10 victoires pour autant de défaites) et n’ont pas pu remporter de troisième coupe AWBB (pour les Nationaux) consécutive. "Je venais d’être papa lorsque mes coéquipiers ont été battus par Anderlecht en demi-finale. Je ne regrette pas mon absence, ma place était auprès des miens. J’aimerais tout de même de nouveau aller au bout de l’épreuve, en espérant qu’elle soit toujours organisée."

La première semaine d’entraînements se déroulera à Temploux, le temps que les travaux au hall de Belgrade soient terminés. "On reprend le 27 juillet, le jour de mes 29 ans."

L’occasion de fêter des retrouvailles plutôt qu’un adieu, c’est tout de suite plus réjouissant.