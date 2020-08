Jean-Claude Baudart dans l’incertitude à Tamines Namur Sébastien Monmart © Lorent

Le T1 taminois n’a plus le temps pour le foot avec son restaurant. Une décision sera prise début septembre au plus tard.L’actuel coach de la Jeunesse Tamines (D3ACFF), Jean-Claude Baudart, a ouvert il y a quelques semaines un restaurant à Ben-Ahin (Huy), en bord de Meuse. Quelques jours avant la reprise des entraînements de son équipe, le T1 nous confiait être débordé par l’ouverture. Ne trouvant pas chaussure à son pied pour travailler en cuisine, Jean-Claude Baudart assure lui-même les différents services derrière les fourneaux. "Ça marche super bien et les gens sont contents", nous précise l’entraîneur.