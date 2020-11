Le championnat de D1 dames de basket-ball est à l’arrêt depuis plus de six semaines. Mais assez rapidement, clubs et Fédération se sont mis autour de la table pour élaborer un protocole de reprise. Cela a malgré tout mis un mois, mais on entrevoit le bout du tunnel.

"Je suis d’un naturel assez optimiste, j’ai toujours su qu’il y avait une volonté de recommencer le plus vite possible, explique Jean-François Davreux, le président du Basket Namur Capitale. J’ai eu un contact avec le cabinet de la ministre Glatigny. Ses collaborateurs se penchent sur le texte et je pense qu’ils pourraient l’entériner dès ce vendredi."