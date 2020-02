En décembre, le club de Neufchâteau (P3C) s’était retrouvé dans une situation très délicate et cherchait un président, un trésorier et un correspondant qualifié. Le président Daniel De Mossenau avait lancé un appel à l’aide. Le risque était clairement de le voir mettre la clef sous le paillasson. Son appel a été entendu. Jean-François Scheun, le gardien de l’équipe première, devient président du club. Le comité, qui était réduit en 2019 à Daniel De Mossenau et son épouse, s’est étoffé et compte aujourd’hui une petite dizaine de membres. « Pour la saison prochaine, j’ai bon espoir que l’on puisse encore aligner une équipe première », savoure Daniel De Mossenau qui fait toujours partie de l’équipe dirigeante du club chestrolais. DM