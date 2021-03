Il y a un an, le coach namurois Jérémy Prinsen débarquait à Fleurus, emmenant notamment de Libramont les sœurs Marteau. Le directeur technique Thierry Foerster n’hésitait pas à dire qu’il s’agissait de l’une des plus belles équipes de l’histoire du club. Les Hennuyères n’ont pas eu la possibilité de défendre leur statut en 2020-2021 et n’ont d’ailleurs disputé aucune rencontre.

Pourtant, la saison prochaine, viendront s’ajouter les Profondevilloises Delire et Saucin ainsi que les Cinaciennes Ballau et Hamaide. Du très lourd. "On a perdu les ailières Patelli et Carlisi mais aussi notre poste 4 Segers qui avait effectué une belle préparation", confie le coach. "Déjà l’année dernière, on avait pris contact avec les deux joueuses mosanes mais elles ne nous ont rejoints que parce que Profondeville stoppait sa R1. Quant aux deux Hennuyères, elles se rapprocheront de leur domicile."