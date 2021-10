Engagé en dernière minute comme co-pilote, Jérôme Bodart a assuré.

Vendredi soir sur l’esplanade de la citadelle de Namur, la Peugeot 106 Groupe N floquée du n°43 bouclait la première spéciale show du Rallye de Wallonie 2021 en 03:55.2, à 40 secondes du futur vainqueur Adrian Fernémont.

À son bord, un duo novice composé du pilote Jeremy Chiliade et de son co-pilote Jérôme Bodart, pas inconnu des terrains de football de la province. “C’était notre tout premier rallye à tous les deux. À la base, Jeremy avait décidé d’y participer avec quelqu’un d’autre. Mais suite à un désistement, j’ai accepté le défi de co-pilote à 3 semaines du rallye”, explique Jérôme, qu’on a connu footballeur dans les rangs de Boninne, Wartet, Jambes ou plus récemment Fernelmont et St-Germain. (...)