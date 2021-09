Après trois années en tant que T2 du RRC Waterloo, Jérôme Patris va relever un nouveau défi du côté de l’UR Namur en coiffant la double casquette de T3 de l’équipe première et coach de l’équipe espoirs. Une nouvelle étape dans le monde du coaching pour celui qui a porté les couleurs de clubs comme le Léo, Wavre ou Hal et qui n’a jamais caché son envie de percer dans le monde des coachs.

Jérôme, qu’est-ce qui a motivé votre décision de quitter Waterloo pour l’UR Namur ?

"J’ai des ambitions dans ce monde du coaching que je n’ai jamais cachées. Je suis actuellement les cours pour obtenir le diplôme UEFA A qui me permettra d’un jour faire le grand saut. Durant mes trois années à Waterloo, j’ai reçu quelques opportunités qui n’ont pas abouti, soit parce que c’était ma décision, soit parce que ces clubs ont fait d’autres choix. L’an dernier, j’ai reçu une proposition pour devenir T1 des U16 du Standard. J’ai pesé le pour et le contre mais au final j’ai estimé que ce n’était pas la bonne opportunité pour partir. Et puis au mois d’août, le président de Namur m’a contacté. Il n’a fallu que 2-3 rendez-vous pour me convaincre. Le club est ambitieux mais il prouve aussi qu’il peut faire confiance à un jeune coach." (...)