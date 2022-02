Près de 375 candidats arbitres ont entamé leur formation entre le mois de septembre et la fin décembre 2021. Le football belge a ainsi déjà recruté plus de la moitié des 700 nouveaux arbitres souhaités dans le cadre de la grande campagne de recrutement jedeviensarbitre.be. Selon les premiers chiffres publiés par l’Union Belge de Football, l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, la plupart d’entre eux sont âgés de 15 à 20 ans et quelque 6 % sont des femmes. Un cinquième des candidats siffle déjà ses premiers matches.

L’appel aux nouveaux talents n’a pas été entendu de la même manière partout en Belgique. (...)