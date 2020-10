Reconnu comme l’un des traileurs courte distance les plus solides du pays, le Namurois Johan Goubau s’est imposé samedi au cross-duathlon d’Emines. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions, notamment concernant le contrôle antidopage auquel il a été convié après sa victoire.

Comment s’est passée ta course Johan ?

“C’est parti très vite à pied, les petits jeunes ont démarré très fort. À vélo, on ne peut pas dire qu’on ait roulé ensemble au début avec Lucas Pollet (finalement 2e à 54 s et champion francophone, NdlR). On a surtout tous les deux essayé de distancer l’autre, mais sans y arriver. Finalement, j’ai pu creuser un petit écart dans les parties techniques et le consolider au deuxième tour. J’ai donc pu gérer la dernière partie de course à pied et je suis très content, même si je ne suis pas officiellement champion francophone pour une question de licence.”