Jonathan Coquelle a fait le bonheur de Ciney entre 2012 et 2016, avant de rejoindre Overijse et le RCS Brainois. Il a décidé de revenir la saison prochaine dans le Namurois et plus précisément à Meux.

"Nous avions fait une grosse équipe pour tenter de rejoindre la D2 ACFF mais le contexte que l’on connaît en a décidé autrement", confie le joueur français. "Le club a maintenant décidé de réduire la voilure et de faire confiance aux jeunes. Or, j’avais vraiment envie de retrouver l’échelon supérieur."