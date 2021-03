"Pour ceux qui me connaissent, je suis assez friande de citations", confie-t-elle. "Celle-ci de Lao-Tseu m’inspire beaucoup et semble s’appliquer à merveille à mon aventure à Namur: Une aventure de mille lieues commence toujours par un premier pas. Après trois années passées ensemble, je suis heureuse de ce premier pas symbolique franchi. Un premier pas pour moi en tant que coach travaillant pour la première fois au plus haut niveau mais surtout un premier pas pour cette équipe, qui, au cours de notre apprentissage commun, n’a pas seulement évolué mais s’est totalement transformée."





C’est Matthias Vandenbroeck, l’actuel T2, qui lui succédera. "Je voudrais remercier le conseil d'administration du club pour sa confiance afin de poursuivre le processus de croissance de Namur la saison prochaine", explique-t-il. "Avec le fantastique staff, nous continuerons à travailler sur les prochaines étapes pour l'équipe et pour le club. Aux joueurs, votre énergie, votre façon de travailler et votre engagement envers le club sont fantastiques et contagieux. Je suis impatient de travailler avec vous sur les prochaines étapes. Nous continuons à nous battre cette saison et nous verrons si nous sommes prêts pour la saison prochaine. Espérons que nous pourrons profiter à nouveau de l'atmosphère autour des terrains et dans le nouveau club house la saison prochaine. Je l'attends avec impatience !"

Après trois saisons à la tête de l’équipe masculine namuroise et une montée en DH il y a deux ans, Joy Jouret a décidé de relever un nouveau défi au Waterloo Ducks où elle coachera l’équipe des Dames 1 la saison prochaine.