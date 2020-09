C'était dans l'air. Jean-Claude Baudart ne s'occupera plus du coaching à la JS Tamines cette saison. Son emploi du temps ne lui permet plus de concilier vie professionnelle et vie footballistique. Il annoncera la nouvelle ce mardi soir au groupe taminois. « C'est frustrant car c'est une équipe que j'ai construite avant le début du championnat mais il faut faire un choix. Il y a dix ans, j'aurais sans doute choisi le foot. Aujourd'hui, je fais le choix professionnel. Je ne quitte cependant pas le club, mais je vais laisser le championnat avancer. Je reste à disposition du président (Ndlr : Ludovic Morici) pour une chose ou l'autre. Je vais suivre les résultats et j'essayerai d'aller les voir de temps en temps. Ce n'est peut-être pas fini, on verra dans quelques mois », a indiqué J-C Baudart à nos confrères de Canal C.

Jean-Claude Baudart a ouvert, durant l'été, un restaurant à Ben-Ahin (Huy) en bord de Meuse. Trop pris par cette ouverture, il n'était plus en mesure d'entraîner, ni de se rendre aux matchs. L'intérim a été assuré par son T2 Manu Kenmogne et par le capitaine Abdou Boukamir. Ces deux derniers fonctionneront de la même manière dans les mois à venir.