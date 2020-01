Le Wépionnais prendra part à son troisième triathlon de l'extrême en août 2021.

C'est reparti pour 140 km de course à pied, une traversée de la Manche et 290 km à vélo pour Julien Deneyer. Le Namurois est inscrit pour la troisième fois à l'Enduroman, triathlon de l'extrême entre Marble Arch (Londres) et l'Arc de Triomphe (Paris). "Je sens que j'ai encore de la marge de progression", explique le triathlète de l'extrême. "Un triathlon avec ces distances-là, on ne le retrouve nulle part ailleurs. C'est ce qui me convient le mieux."

Après avoir abandonné en octobre 2018 dans la Manche, Julien avait remis le couvert en août 2019 où il avait pulvérisé le record de l'épreuve en 52h30. Record qui avait malheureusement été amélioré par un Indien une semaine plus tard en 50h24. L'Indien avait surtout bénéficié de conditions climatiques beaucoup plus favorables dans la Manche pour réaliser un tel chrono. "J'y retourne pour battre ce record. J'ai discuté avec l'organisateur qui m'a dit que ce n'était pas possible d'avoir des conditions encore plus mauvaises que celles que j'ai eues."

C'est donc reparti pour une préparation de plus d'un an et demi. "Ca me laisse du temps pour être plus fort et surtout pour ne pas me blesser. Je vais axer mon année sur des ultra-trails en guise de préparation."

L'ophtalmologue rentre encore un peu plus dans l'histoire de l'Enduroman. "Jamais personne ne s'est inscrit trois fois. Je connais le tracé maintenant. Il y a beaucoup de dénivelé en course à pied et en vélo. C'est pour ça que je vais prendre part à plusieurs ultra-trails. La traversée de la Manche demeure une incertiture, mais ça ne pourrait pas être pire que ce que j'ai connu", ajoute-t-il.

Le rendez-vous est donc pris pour un possible nouvel exploit en août 2021.

Ses chronos d'août 2019

Julien avait bouclé l'épreuve en 52h30, soit: