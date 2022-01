La Belgique peut se réjouir d’avoir un champion de la trempe de Wout van Aert. Un des meilleurs coureurs du monde. Sur la route pour les sprints, les contre-la-montre, les classiques et peut-être encore plus. Et bien évidemment pour le cyclo-cross, sa première discipline. Il a livré une nouvelle démonstration de force, dimanche, dans le sable de Middelkerke, pour décrocher un nouveau titre de champion de Belgique de cyclo-cross. Sur lequel était présent le Namurois Julien Kaise.

"Je me classe trente-deuxième et seizième sur vingt-huit chez les élites sans contrat, raconte celui qui a lancé la formation Top Cycles Mazy. (...)