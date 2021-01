Il y avait deux cyclo-crossmen wallons au début du mois lors du Championnat de Belgique élites remporté par la star Wout Van Aert : le vététiste Clément Horny et le Liégeois Vincent Oger. Il devrait y en avoir au moins un en plus lors de la prochaine édition. Pas le Namurois Loïc Hennaux, qui a mis un terme à sa carrière, maiss son grand copain Julien Kaise. Le coureur de Mazy a en effet annoncé son retour dans la catégorie supérieure.

"En 2019, j’avais décidé de ne plus évoluer chez les élites et de redescendre chez les amateurs et masters, pour m’amuser"



