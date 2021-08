En 2009, Maxime Richard devenait vice-champion d’Europe de descente de rivière en sprint. Depuis douze ans, le triple champion du monde de la discipline courait après ce titre tant attendu. Samedi, dans les eaux de Sabero, en Espagne, le champion dinantais a réalisé une course parfaite en finale, histoire de décrocher une ligne supplémentaire à un palmarès déjà très étoffé.

À 33 ans, il se place aujourd’hui sur le toit de l’Europe grâce à cette victoire qui s’est dessinée au fil de la semaine. "Mercredi, je me suis classé 5e de la course classique", précise l’athlète du Royal Cercle Nautique Meuse et Lesse d’Anseremme.