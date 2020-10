Jean-Claude Baudart m’avait prévenu en début de saison que ça allait être difficile pour lui d’être présent mais je ne m’attendais tout de même pas à devenir le T1 de la JS Tamines. Ce n’était pas mon but. Mais ça peut aller tellement vite que, parfois, on se retrouve dans une position qu’on n’attendait pas. J’avais un projet en tête, un plan. Mon envie était de devenir T1 dans un an ou plus, mais pas tout de suite. Ça me tombe dessus, je ne peux rien faire. Mon expérience de joueur devrait m’aider.”