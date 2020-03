Il avait déjà effectué un test à La Louvière Centre il y a deux ans mais s'était blessé au mollet.

Avec 13 buts (12 en championnat et un en coupe) cette saison à Beauraing (P1), Vedat Kurbali restait sur une très belle saison. Il pensait d'ailleurs rester là-bas jusqu'à ce que Waremme, sauvé in-extremis en D2 amateurs, frappe à sa porte il y a quelques jours.

"Je me suis bien amusé à Beauraing et je pensais d'ailleurs rester malgré beaucoup de propositions d'autres clubs de P1 et même plus haut. Mais je ne pouvais pas refuser une D2 amateurs. Cela s'est fait en deux jours ", explique le joueur qui fêtera ses 27 ans d'ici peu.

Ce n'est pas la première fois que Vedat Kurbali va côtoyer une formation de ce calibre. Il y a deux ans alors qu'il devait rejoindre l'Arquet en provenance de Naninne, il a effectué un test à La Louvière Centre. Mais l'attaquant s'est blessé au mollet lors du premier entraînement post-test.

"Ce qui m’avait empêché de signer à La Louvière Centre. Je suis content de revenir à l’échelon national. Comme chaque joueur, j'espère jouer le plus possible et comme attaquant de marquer le plus possible pour aider mon nouveau club", poursuit celui qui a été formé à la RAAL et qui a aussi connu l'UR Namur, Ciney, Jemeppe-sur-Sambre, Meux B, Naninne, Wépion et Beauraing. "Je retrouve donc le niveau auquel j'ai été formé. Je n'ai donc pas peur de la différence de niveau entre la P1 et la D2 amateurs."