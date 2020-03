Le score le laisse deviner, on n’a pas assisté au derby namurois le plus emballant de la saison, mais il a été intéressant à plus d’un titre. On se demandait comment Couvin-Mariembourg-Fraire allait s’en tirer sur les terres du deuxième classé avec quatre titulaires en moins et avec des jeunes en action. Réponse : très honorablement, malgré la défaite au bout du compte.

“On les a laissés prendre le jeu en main, c’était voulu”, réagit l’entraîneur visiteur Olivier Defresne. “On n’a pas vu la différence de 20 points qu’il y a entre les deux équipes au classement.”

Le but encaissé n’est pas tombé sur une action constr