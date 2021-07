Le 2 mai, Lucie Watillon quittait prématurément les championnats d’Europe juniors de bloc, la faute à une décevante 21e place. Une position insuffisante pour prétendre à une place en demi-finale. La déception était alors grande pour la grimpeuse namuroise affiliée à l’Escalpades, à Arlon. D’autant plus qu’elle a cravaché dur pendant le confinement pour combler ses lacunes sur cette discipline.

Mais qu’importe, la jeune championne ne s’est pas laissée abattre, que du contraire. Deux semaines plus tard, à l’occasion d’une manche de coupe d’Europe à Graz, en Autriche, l’athlète "Be Gold" a démontré l’étendue de son talent, et de son mental, en remportant son premier succès international, en bloc.

"Je ne m’y attendais pas du tout, c’était une réelle surprise pour moi, avoue la grimpeuse de 17 ans.