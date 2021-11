La fraîcheur de l’automne, la beauté des arbres, un timide soleil, cette petite odeur de boue et, surtout, ces 404 athlètes… c’est sûr: les cross sont de retour. Et comme d’habitude, c’est l’ARCH qui a ouvert la saison, avec la 47e édition de l’épreuve cinacienne.

Débuts ou reprise

Les benjamins et benjamines s’essayaient pour la première fois au cross-country. Un peu stressés avant le départ, autant que leurs parents derrière la rubalise qui leur glissaient les derniers conseils. À l’arrivée, pour beaucoup, c’était le sourire. Pour d’autres, c’était des larmes… c’est difficile le cross! Au final, Blanche Crevits et Sam Olivier ont devancé les autres concurrents, mais qui étaient tous appelés sur le podium.

Après une année très écourtée, les plus âgés étaient heureux, eux, de retrouver le cross. À l’image de Florette Dossin (SMAC), qui avait fait revenir toute la famille de vacances pour ne pas louper son premier cross. La pupille a explosé la concurrence et signé une nouvelle victoire. Soline Braeckman (OCAN), éprouvait le même bonheur de retrouver les labourés. Alignée sur le cross long, elle savait la concurrence rude mais n’a rien lâché et a rapidement pris la poudre d’escampette pour ne plus jamais revoir ses concurrentes. Soline victorieuse sur le long, Aline Gérardy (ARCH) en a fait autant sur le court. Chez les hommes, c’est le Sambre et Meuse Athlétique Club qui était à l’honneur grâce à Édouard Simon. Il a devancé de peu la petite pépite de l’ARCH, Nicolas Houtart, qui aura à cœur de prendre sa revanche, peut-être dans 15 jours lors de la 2e manche des cross provinciaux, à Gesves.

Marinx 1 – Howet 0

La dernière course était la plus attendue, regroupant juniors, seniors et masters hommes sur un parcours de 7250 mètres. Deux hommes étaient favoris: d’un côté Bastien Marinx (SMAC) et de l’autre, Florian Howet (ARCH). Avant l’épreuve, ils n’osaient pas se prononcer… Difficile de définir la forme du moment sur un tel tracé, avec un peu de dénivelé mais surtout énormément de relances.

Après 2 tours ensemble, Bastien a petit à petit creusé l’écart sur Florian pour finalement s’imposer avec 19 secondes d’avance. Derrière, la course se poursuivait pour une place sur le podium. Le troisième à franchir la ligne d’arrivée était Alexandre Cellier, master, signant de la sorte une victoire dans sa catégorie. Yohan Fortin, quatrième, est monté sur le podium des seniors. Il n’y avait que deux représentants en catégorie juniors, deux coéquipiers à la Belgique Trail Académie. Et c’est Mathias Anciaux qui s’est imposé devant Mathis Lange, après avoir tous les deux participé au cross court un peu plus tôt dans l’après-midi.