La 13e édition de la populaire épreuve multisports namuroise n’aura pas lieu en 2020.

Les organisateurs du Namuraid ont annoncé ce mercredi que la 13e édition de leur organisation n’aurait pas lieu le dimanche 21 juin, ni plus tard en 2020.

Le Namuraid, épreuve atypique dans le calendrier, propose chaque année une version revisitée du triathlon. Avec alternance de course à pied, kayak et VTT. Le tout en duo. Le concept séduit et fait le plein chaque année.

"Cette décision est due aux restrictions sanitaires actuelles ainsi qu’aux incertitudes planant sur les autorisations en vue d’organiser des événements sportifs dans les prochains mois", a indiqué l’organisation.

L’organisation propose deux solutions pour ceux qui, malgré l’importante demande, ont réussi à se pré-inscrire.

Soit reporter l’inscription à l’édition 2021 en conservant s’ils le désirent l’horaire de départ. " Grâce aux participants qui privilégieront un report, nous pourrons malgré tout honorer nos engagements vis-à-vis des oeuvres que nous soutenons cette année" , ajoute l’organisation.

, ajoute l’organisation. Soit se faire rembourser la totalité de l’inscription. "Dans le cas où cette option aura été choisie, nous vous demanderons de nous le faire savoir par pour le 15 mai 2020 au plus tard. Passé ce délai, le report de l'inscription vers 2021 sera automatique."

La 13e édition aura donc lieu en 2021. Ce sera le dimanche 20 juin.