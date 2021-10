La préparation a été perturbée", reconnaît le coach des Mosans qui a "brossé" les deux dernières séances pour raison de santé. "Heureusement, j’ai deux adjoints hyper-compétents en qui je place toute ma confiance. Je suis régulièrement en contact avec eux", se rassure-t-il. Sa présence dimanche n’est pas encore assurée à 100 % cependant. Vu les absences certaines et probables, le principal problème du staff sera de remodeler une défense touchée plus que les autres secteurs. "Nous pouvons trouver des solutions dans le noyau", estime Olivier Defresne même si celui-ci n’est pas vraiment pléthorique. On se souviendra que lors de son premier passage au stade communal, Tristan Valcke avait dépanné l’une ou l’autrefois dans l’axe défensif.

Ne pas avoir participé de près à la préparation d’avant-match n’empêche pas le mentor des Namurois de rappeler certains principes de base à suivre pour la réception de l’étonnant meneur de la série. "Avec la valeur des éléments qui composent ce groupe, nous nous devons de viser le haut du tableau, insiste notre interlocuteur. Nous avons le potentiel pour faire tomber le leader". (...)