Après une saison 2020-2021 qui n’a pu aller à son terme, l’Étoile Basse-Sambre aborde cette nouvelle campagne avec le même effectif, soit un série A, Effimov Vitaly, et trois B0, Marchal, Dobbelstein et V. Stapelle. "Notre objectif est de préparer la saison prochaine, lance Franco Catsampas. On espère que la réforme annoncée en nationale sera enfin effective. Nous devrions alors évoluer dans la nouvelle nationale 1A qui sera constituée des deux descendants de superdivision et des cinq meilleures formations de chaque N1."