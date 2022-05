Comme en 2017 et 2018, Grand-Leez remporte la Coupe. Le septième trophée déjà pour Dany Verkamer, le spécialiste de la compétition. Un succès mérité pour des Verts qui ont globalement bien géré les débats et qui ont pu compter sur un Legrand intraitable entre les perches.Après le coup d’envoi, donné par Daniel Van Buyten et Hugo Siquet, Grand-Leez se crée la première occasion via Quevrin dont la reprise file au-dessus de la cage de Nicolas. Dangereux sur phases arrêtées, Biesme se montre plus pressant et il faut une grosse parade de Legrand pour sortir le ballon enroulé de Dunesme. Habitué aux finales, Grand-Leez réplique directement, mais Nicolas a la main ferme sur un essai du remuant Quevrin. Biesme multiplie les corners, mais c’est Grand-Leez qui passe devant. Pour la première fois, Ayika laisse le coup franc à Boigelot. Son ballon, dévié par la tête de Wauquaire, rentre via la barre. Un tour de trotteur plus tard, Biesme a l’occasion d’égaliser, mais du pied, Legrand sort un ballon de Lotte. On retrouve les deux mêmes hommes juste avant la pause, mais une fois de plus, le portier a le dernier mot. En seconde période, Boreux, décalé par Quevrin, trouve l’extérieur du poteau. Mieux dans le match, Grand-Leez passe tout près du 2-0, mais Nicolas repousse une reprise de Wauquaire. Biesme tente de réagir, mais Dardenne, après avoir cassé les reins d’Evrard, frappe sur Legrand. Lisot, lui, voit son coup franc passer au-dessus. La chance de Biesme est passée car quelques instants plus tard, après une reprise de Wauquaire repoussée par le poteau, Trigaux, sur un de ses premiers ballons, envoie une prune sous la barre. Il reste alors vingt minutes et Xavier Thiry décide alors de sortir Digiugno de sa boîte. Mais même avec son buteur, Biesme ne parviendra jamais à tromper la vigilance de la défense d’une équipe de Grand-Leez probablement toujours en train de faire la fête au moment où vous lirez ses lignes. Biesme, lui, n’aura pas le temps de ruminer puisque les Djolins iront à Meix dimanche pour le tour final interprovincial.

Grand-Leez : Legrand, Evrard, Wauquaire, Quevrin (66’, Trigaux). Ligot, Gilissen (90’, Martin), Devigne, Gregoire, Boigelot (76’, Gilles), Boreux (86’, Lefèvre), Ayika (70’, Demoulin).

Biesme : Nicolas, Mollet, Fabris, Servidio (70’, Lamsaiah), Nitelet (84’, Hennaux), Lotte, Dunesme, Dardenne (70’, Digiugno), Lisot (74’, Nameche), Blanchard, Chamkha (88’, Graulus).

Arbitre : Damien Bonanno.

Buts: Wauquaire (38’,1-0), Trigaux (68’, 2-0).

Avertissements : Devigne, Nitelet, Servidio, Mollet, Gilissen, Wauquaire.