Malgré l’interdiction décrétée de tous les événements jusqu’à fin septembre sur la commune de Cerfontaine, l’organisation du triathlon reste dans l’attente d’une décision au niveau fédéral.

Ce mercredi, la commune de Froidchapelle a communiqué un nouvel arrêté communal stipulant que "tous les événements intérieurs ou extérieurs, peu importe leur taille ou nature publique ou privée, sont interdits sur la commune de Froidchapelle", et ce, du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 inclus.

Une annonce laissant penser que la 2e édition de l’Ironlakes, triathlon qui a lieu autour du site des Lacs de l’Eau d’Heure, ne pourrait avoir lieu à la date prévue, soit les 19 et 20 septembre 2020. Mais l’organisation a indiqué ce matin que l’événement restait maintenu jusqu’à nouvel ordre.

"Depuis la parution de ce communiqué, nous avons été en contact avec M. Vandromme, bourgmestre de Froidchapelle, qui a pu nous éclairer sur les nouvelles décisions prises au niveau communal vu que ces dernières vont au-delà des mesures fédérales interdisant tout événement de masse jusqu’au 31 août. Suite à ce contact nous pouvons vous annoncer que l’Ironlakes Triathlon est maintenu. Nous ne pouvons garantir de manière ferme et définitive que l’événement aura bel et bien lieu, notre organisation étant bien sûr soumise aux futures directives du Gouvernement Fédéral."

Des directives fédérales qui n’ont pas encore pris position pour ce type d’événement portif à cette période de l’année. Reste que la possibilité d’une annulation est réelle au vu de l’évolution de la situation. "Nous restons cependant confiant quant à la tenue de l’événement cette année et mettons tout en œuvre dans ce sens", ajoute l’organisation. "Actuellement nous pouvons déjà annoncer que plus de 1400 athlètes ont confirmé, via leur inscription, leur participation à la compétition ces 19 et 20 septembre."