L’Union Namur a l’occasion d’écrire une nouvelle page de son histoire, ce dimanche, en devenant champion de la D3A ACFF. Pour cela, deux cas de figure : les Merles sont soit champions sans jouer, grâce à un faux pas d’Aische qui reçoit Binche, samedi soir. Dans le cas contraire, un partage leur suffirait dimanche, en déplacement à la Jeunesse Tamines.

Derby et titre (possible ou déjà en poche), tout sera réuni pour une belle fête du foot. "On ne peut pas perdre contre Tamines ! Surtout avec les anciens Namurois qui y jouent. On a prévu d’y aller en train", explique Serge Henry, représentant des Namur Boys. "On le fait quelques fois par saison, lorsqu’il y a une gare et que c’est un déplacement important. Il y aura une petite mobilisation des supporters mais on ne peut pas encore dire que ce sera la folie. On invite d’ailleurs tous les supporters namurois à se joindre à nous. Le nombre qu’on sera déterminera l’ambiance." (...)