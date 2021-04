L’Xterra Belgium, qui se tient chaque année au départ du site de la Citadelle de Namur, ne pourra se tenir à la date initialement prévue, le 12 juin. Mais contrairement à 2020, le rendez-vous qui mêle nage en eau libre, VTT et trail sous l’égide du label Xterra devrait bel et bien avoir lieu, un mois plus tard. Soit le 10 juillet.

"Compte tenu du calendrier des autres compétitions à travers le monde ainsi que des probables assouplissement quant aux possibilités de voyage en été, la meilleure date qui est apparue est le 10 juillet 2021. Toutes les inscriptions restent valables et sont automatiquement reportées. Aucune démarche n'est à effectuer de la part des participants", indiquent Denis Detinne et Florian Badoux, organisateurs.

"Notre volonté est de faire vivre à chaque participant non pas une course mais une expérience unique. C'est justement de cette "expérience unique" dont il s'agit aujourd'hui", ajoutent Denis Detinne et Florian Badoux. "Au vu de la situation sanitaire à ce jour, nous ne pouvons garantir une organisation optimale nécessaire afin de pouvoir maintenir les hauts standards de qualité nécessaire à cette expérience dans l'esprit XTERRA. Également, vu le caractère international de la course et les restrictions imposées par les différents gouvernements, nous nous voyons dans l'obligation de reporter la compétition prévue initialement le 12 juin 2021."

Pour rappel, le label XTERRA est connu dans le monde entier avec ces 54 épreuves de triathlon organisées en 2019. Chaque épreuve permet aux participants de se qualifier pour le Championnat du Monde, qui a lieu chaque année fin octobre à Hawaï.

