L’Xterra Belgium, qui aura finalement lieu le 10 juillet en 2021 au lieu du mois de juin, ne se tiendra plus dans le cadre du site de la Citadelle de Namur, comme c’est le cas depuis son arrivée en 2016.

Cette fois, la manifestation internationale de cross triathlon (nage en eau libre, VTT et trail) prendra la direction du Port de Beez, toujours à proximité de Namur.

La natation se déroulera donc dans la Meuse, avec un départ et une arrivée à même le port. Le parcours VTT sera plus boisé et plus off-road que le précédent qui était proposé au départ de la Citadelle. Avec une succession de bosses, parfois raides, totalisant 350m D+. La course à pied sera quant à elle 100% off-road cette année avec un circuit tracé à flan de falaises à Marche-les-Dames.

La Citadelle indisponible

"Suite au report d’un mois de l’Xterra Belgium 2021, la Citadelle de Namur n'était plus disponible en raison d'un autre événement, nous avons été contraints de nous délocaliser", indique Sport & Tourism Promotion, en charge de l’organisation. "Notre volonté première était de maintenir l'événement sur la commune de Namur. Après concertation avec les autorités communales, le port autonome de Beez se prêtait idéalement à l'implantation de l'événement. Ce lieu permettra de n'avoir qu'un seul parc à vélo à proximité de la sortie natation tout en restant proche de l'entrée et sortie du bois de Marche-les-Dames."



Annulation des courses enfants et de l'Enduro

Cela a néanmoins un impact sur l’organisation, car certaines courses qui devaient se tenir lors de l'événement devront être annulées. "Si le site se prête parfaitement aux épreuves Sprint distance et Full distance, ce n'est pas le cas pour les épreuves enfants. Les courses Kids, mini-Kids, et Super sprint sont dès lors annulées. Les inscrits seront intégralement remboursés."

L'Enduro Trail, qui se tient habituellement le vendredi soir en guise d'ouverture du week-end, est également annulé.

750 athlètes ont déjà confirmé leur participation, dont le double champion du monde XTERRA Bradley Weiss