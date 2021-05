Le CCT Clermont est un club de cyclo-tourisme qui permet à plus de 250 personnes de pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles et qui met principalement la notion de plaisir partagé.



Actif sportivement mais aussi caritativement en prenant part à un maximum d’organisations soutenant de bonnes causes, le club basé à Walcourt propose ce jeudi 13 mai "La Clermontoise au cœur des Lacs de l’Eau d’Heure", sa randonnée annuelle qui vivra en 2021 sa 41e édition, la première sous ce nouveau nom après s’être intitulée "La Journée Vélo pour Tous".

Au menu, des parcours VTT (10 à 50 km) et route (de 30 à 125 km) pour tous les niveaux et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Né en 1975, le CCT Clermont est présidé actuellement par Philippe Thibaut. Avec plus de 250 membres, le club est devenu le plus important de tout le Namurois, le tout au sein d’un petit village de… 500 habitants. Ouvert à tous, selon son niveau et ses envies, il y accueille 6 groupes afin de répondre favorablement aux attentes, besoins et objectifs cyclo touristiques ou cyclo sportifs de toutes et tous.

Un de ces 6 groupes est uniquement réservé aux jeunes de moins de 13 ans, l’encadrement étant assuré par des adultes du club. Une formation qui, depuis une vingtaine d’années, s’est accentuée avec des sorties d’entraînements spécifiques chaque semaine.

Infos > http://www.cycloclermont.be/