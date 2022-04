Ambiance festive aux Bas-Prés, avec la venue des Molons, la présence de plusieurs personnalités, dont le coach de l’Union St-Gilloise, Felice Mazzu, et un feu d’artifice tiré avant le coup d’envoi. Olivier Defresne n’avait pas hésité à faire plaisir à son gardien… aischois, Yohan Prévot, titularisé.

Les Namurois se créaient la première possibilité, mais l’envoi de Lwangi était trop faible pour inquiéter Rousseau. La conception du but visiteur, une rapide reconversion offensive et un assist 3 étoiles de Catinus pour Dethier, était bien plus réaliste. De quoi provoquer un sursaut d’orgueil chez les Namurois, qui se libéraient enfin, d’autant qu’ils se retrouvaient en supériorité numérique, suite à l’exclusion directe de Grégoire, dernier homme, pour une faute sur Olojede. "C’est l’attaquant namurois qui commet la première faute", répondit à l’unisson, la défense des Rouges. (...)