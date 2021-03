Elle est notamment passée par Villeneuve d’Ascq (France), Castors Braine et Torun (Pologne) et a participé à plusieurs tournois 3X3 dont l’Open de France en 2018 et 2019.



En championnat de Belgique, elle avait une moyenne de 20.2 minutes, 6 points, 4.3 assists, 2.8 rebonds.



En EuroLeague (lors de son passage à Braine), 4.1 points, 2 rebonds, 4.3 assists.



La joueuse arrivera en Belgique avant ce week-end, après respect des règles sanitaires, elle participera aux plays-offs en remplacement de Inès Matos Viana blessée.

Le Basket Namur Capitale vient d’annoncer la venue dans son équipe de la meneuse française Mélissa Diawakana ( 28 ans, 1m70).