Entérinée au printemps 2019, la fusion entre le club de Couvin-Mariembourg (D2 amateurs) et Fraire, qui évoluait en P3, a déjà du plomb dans l'aile. Les deux clubs vont divorcer, relatent nos confrères de Sudpresse. En cause : de l'eau dans le gaz entre certains dirigeants des deux entités. Et notamment des divergences de points de vue entre Axel Quataert, ancien président couvinois et Freddy Blavier, ex-responsable de Fraire. Pour Couvin, ce divorce ne changera pas grand chose si ce n'est la perte d'une équipe féminine. Quant à Freddy Blavier, interrogé par nos confrères, il espère récupérer ses jeunes qui évoluent en interprovinciaux à Couvin pour se rapprocher du club de Walcourt.