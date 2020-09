Les Marcassins impressionnent tant par le jeu que par les résultats ces dernières semaines.

Onze buts face à St-Léger, quatre face à Mormont et quatre face à Wasthoek en Croky Cup. Avec, entre-temps, quatre autres buts mis à Hamoir en amical. L’Union rochefortoise est en feu et ne cesse d’impressionner ces dernières semaines.

"Impressionner est peut-être un grand mot mais le travail commence à payer. Après le confinement, avec l’accord de tout le monde, on a repris les entraînements en respectant toutes les mesures. Ça nous a permis de continuer à toucher le ballon et travailler le fond. Avec la préparation d’août, ça nous permet d’être dans une très bonne période", explique le médian Benoît Leleu, auteur du second but samedi soir.