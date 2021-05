Diagnostic : déchirure des ligaments croisés antérieurs e lésion du ménisque interne.





Elle a été opérée au mois de mars et poursuit sa revalidation au Portugal. Elle devrait être de nouveau opérationnelle dès le mois de septembre.





"Joueuse de caractère, Ines a pu s’ériger en véritable patronne de l’équipe sachant aiguiller ses coéquipières sur le terrain, mais également en-dehors de celui-ci", confie le président Jean-François Davreux, tout heureux d’avoir pu prolonger une deuxième cadre, après déjà avoir pu convaincre la pivot américaine Courtney Range de continuer un an de plus. "Il s’agit à nouveau d’une excellente nouvelle, toujours dans la perspective de continuité et de stabilité de l’équipe."

Ines Viana (1994, 1m66) sera toujours bien namuroise l’année prochaine. La meneuse portugaise s’était sérieusement blessée le 20 janvier dernier en Eurocup face à Cadi La Seu.