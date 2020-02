Le puncheur de Bossière, vice-champion de Belgique en 2019, va poursuivre son apprentissage chez les juniors.



Lucas Jacques a pris une autre dimension en 2019. Depuis très longtemps actif dans les compétitions cyclistes, le coureur de Bossière a fait partie des meilleurs Belges la saison dernière.

Et il l’avait prouvé en terminant deuxième du Championnat de Belgique des cadets de deuxième année. Mais aussi en décrochant quatre succès ou la sixième place au classement final du DH Challenge Ekoï, à sept petits points (sur plus de 800 unités…), seulement, de la quatrième position.

Il tentera de confirmer sa montée en puissance cette saison. Pour son arrivée chez les juniors. "Je sors d’une bonne année chez les cadets et j’espère parvenir à continuer sur ma lancée chez les juniors", expliquait-il dimanche, lors de la présentation de son équipe, Sprint 2000 Charleroi, formation à laquelle il est resté fidèle. "Mais je me montre aussi prudent par rapport à mes ambitions. Je veux d’abord voir comment je m’adapte aux courses des juniors. La saison 2020 sera donc principalement pour apprendre."

A-t-il des envies par rapport à son arrivée chez les juniors, qui offre plus de classiques internationales ? "Il y a de nombreuses épreuves que j’ai envie de découvrir, répond-il. J’irai partout où on me demandera, cela me fera de l’expérience pour 2021. C’est très motivant. Et cela fait aussi un peu peur. Car je vais passer d’un peloton de 80 unités à 120 éléments. Avec des distances bien plus longues. Mais je suis motivé. Tout comme le fait d’être à Sprint 2000 Charleroi me motive. Il y a de solides coureurs, comme Dayan Van Rillaert. Cela nous pousse vers le haut, un peu comme l’an passé quand je roulais avec Cian Uijtdebroeks. Et il y a aussi un solide staff qui nous entoure. Avec des anciens pros, comme Walter Dalgal, ou, désormais, Jean-Pierre Dubois et Laurent Evrard. Des gens qui s’y connaissent : on a envie d’écouter leurs conseils pour continuer à nous améliorer."